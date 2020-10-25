В Пензенской области подтверждено 177 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 октября 2020. PenzaNews. 177 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 45 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.30 воскресенья, 25 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 14 тыс. 243 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 506.

Умерли 168 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 513 тыс. 877 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 710 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 138 тыс. 522 человека, из них 7 тыс. 704 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 26 тыс. 50 человек, за сутки зарегистрировано 229 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

