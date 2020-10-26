Пензенский губернатор заявил о переполненных больницах и запредельной нагрузке на врачей Медицина

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что из-за ситуации с распространением коронавируса больницы переполнены, а врачи испытывают запредельную нагрузку.

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«У нас огромное, у нас большое количество заболевших каждый день. У нас переполнены больницы. У нас перегружено, в разы перегружено первичное звено, и не только первичное звено, те, кто работает в красной зоне. У нас запредельная нагрузка на врачебный персонал», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

Иван Белозерцев добавил, что в отдельные дни могут заболеть до 180 человек.

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«Вот это количество — 180, может быть, меньше — сегодня стабилизировалось, но 180 в сутки ковидных — это очень-очень много. А сколько в этих 180-ти лиц, которые с тяжелыми заболеваниями уже, хронические больные? [...] И они направляются в реанимацию на ИВЛ. У нас кислорода не хватает сейчас, хотя мы в подготовительный период проделали огромную работу, в том числе и станции выработки кислорода, слава богу, сделали, установили. Сейчас еще занимаемся дополнительно. Поэтому ситуация у нас очень сложная, непростая», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе установлена высокая планка по ежедневному приросту заболевших.

«Слава богу, что она не поднимается за 200 человек в сутки», — сказал Иван Белозерцев.