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В связи с пандемией очень остро встала проблема дефицита медицинских кадров — Белозерцев

19:29 | 20.10.2020 | Медицина

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Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Проблема дефицита медицинских кадров очень остро встала в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В связи с пандемией очень остро встала проблема дефицита медицинских кадров — Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К сожалению, в связи с пандемией очень остро встала проблема кадрового дефицита», — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей в ходе прямого эфира в Instagram во вторник, 20 октября.

По словам главы региона, отчасти это связано с тем, что в первичном звене работало немало людей в возрасте 65 лет и старше.

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«Были рекомендации, чтобы они приняли решение: или они останутся на работе, или они уволятся. Вообще были рекомендации все-таки на работу не выходить», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что по разным причинам уволились более 400 врачей, из них 250 — по возрасту.

«Образовался дефицит, но мы сегодня его частично закрываем молодыми врачами. Это ординаторы и студенты», — пояснил губернатор.

Иван Белозерцев уточнил, что некоторые из них уже приступили к работе, а основная часть начнет исполнять должностные обязанности со следующей недели.

«Такое решение принято на уровне министерства здравоохранения Российской Федерации, и это решение выполняется на территории Пензенской области», — сказал глава региона.

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