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Никишин рассказал, в чем особенность текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом

13:25 | 26.10.2020 | Медицина

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Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, в чем особенность текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Никишин рассказал, в чем особенность текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы видим, что большее количество населения, чем в предыдущий период, мы можем лечить амбулаторно», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

Александр Никишин отметил, что речь идет о случаях протекания заболевания в легкой форме.

«Но при том при всем среди тяжелых форм преобладает количество пациентов, которые нуждаются именно в кислородной поддержке, в связи с чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился расход как жидкого кислорода, так и газообразного кислорода», — отметил врио министра.

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