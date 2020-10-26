В Пензенской области имеется 29 аппаратов КТ — Никишин Медицина

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. 29 аппаратов для проведения компьютерной томографии (КТ) имеется в Пензенской области. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время у нас имеется 29 компьютерных томографов, из них 23 расположено в государственных учреждениях, два — в федеральных и четыре — в частных медицинских организациях», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

Александр Никишин добавил, что 15 аппаратов КТ из 29-ти задействованы для обследования пациентов с подозрением на коронавирус.

По его словам, с начала 2020 года приобретено четыре компьютерных томографа: по одному — в больницу №4 и областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова, а также два — в онкодиспансер.

«Мы нуждаемся в десяти компьютерных томографах. Причем из этих десяти 7 компьютерных томографов — на замену», — пояснил врио министра, уточнив, что замены требует работающее оборудование, полученное в 2010 году.

В качестве примера он привел аппарат КТ в Кузнецке, который потребовал срочного ремонта после выхода из строя.