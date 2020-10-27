В Пензе за сутки зарегистрирован 121 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. 121 случай заражения коронавирусом зарегистрирован за последние сутки в Пензе, 17 — в Пензенском районе, 13 — в Бессоновском, по пять — в городе Заречном и Тамалинском районе, три — в Шемышейском, по два — в Сердобском, Лунинском и Кузнецком, а также один — в Городищенском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 27 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 171 заразившихся COVID-19 есть 11 детей.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 186 человек, сняты с наблюдения 38 тыс. 434», — добавляется в тексте.

Из него следует, что на сегодняшний день в регионе проведено 382 тыс. 583 теста на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 27 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 14 тыс. 583 случая заражения COVID-19. Выписаны 10 тыс. 594 пациента. Зарегистрировано 174 летальных исхода.