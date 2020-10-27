В Пензенской области подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. 171 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 74 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 вторника, 27 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 14 тыс. 583 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 594.

Умерли 174 человека. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 547 тыс. 774 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 550 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 158 тыс. 940 человек, из них 12 тыс. 884 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 26 тыс. 589 человек, за сутки зарегистрировано 320 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

