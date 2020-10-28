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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 17 районах

14:05 | 28.10.2020 | Медицина

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 17 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 28 октября.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 17 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 105 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, семь — в Заречном, 14 — в Пензенском районе, девять — в Кузнецком, шесть — в Городищенском, по четыре — в Малосердобинском и Лопатинском, по три — в Бессоновском и Никольском, по два — в Мокшанском, Сердобском, Иссинском и Каменском, по одному — в Наровчатском, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Бековском и Нижнеломовском.

Из текста следует, что среди 169 заразившихся есть десять детей.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 225 человек, сняты с наблюдения 38 тыс. 719», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что за весь период в регионе проведено 386 тыс. 517 тестов на COVID-19.

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