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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусом

12:15 | 28.10.2020 | Медицина

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Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. 169 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 125 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 среды, 28 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 14 тыс. 752 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 719.

Умерли 175 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 563 тыс. 976 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 202 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 171 тыс. 301 человек, из них 12 тыс. 361 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 26 тыс. 935 человек, за сутки зарегистрировано 346 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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