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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 31 ребенка

12:52 | 29.10.2020 | Медицина

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Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 168 человек, в том числе у 31 ребенка. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в четверг, 29 октября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 31 ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 106 новых фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, по девять — в Бессоновском и Шемышейском районах, по восемь — в городе Заречном и Тамалинском районе, по семь — в Бековском и Лопатинском, по четыре — в Пензенском и Малосердобинском, по два — в Кузнецком и Городищенском, по одному — в Лунинском и Неверкинском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 263 человека, сняты с наблюдения 38 тыс. 996», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что с начала пандемии в регионе проведено 390 тыс. 465 тестов на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 29 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 14 тыс. 920 случаев заражения COVID-19. Выписаны 10 тыс. 885 пациентов. Зарегистрировано 178 летальных исходов.

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