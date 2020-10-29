В Пензенской области подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. 168 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 166 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 четверга, 29 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 14 тыс. 920 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 10 тыс. 885.

Умерли 178 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 581 тыс. 693 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 717 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 186 тыс. 41 человек, из них 14 тыс. 740 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 27 тыс. 301, за сутки зарегистрировано 366 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

