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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 22 районах

13:37 | 30.10.2020 | Медицина

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Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 22 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 30 октября.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 22 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 77 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, по десять — в Кузнецком, Колышлейском и Шемышейском районах, семь — в Лопатинском, по шесть — в городе Заречном и Пензенском районе, по пять — в Городищенском, Малосердобинском и Земетчинском, четыре — в Бессоновском, по три — в Каменском, Никольском, Тамалинском, Нижнеломовском и Неверкинском, по два — в Сердобском и Мокшанском, по одному — в Вадинском, Лунинском, Иссинском, Сосновоборском, Камешкирском и Башмаковском.

Из текста следует, что среди 170 заразившихся граждан есть восемь детей.

«Находится под наблюдением 6 тыс. 301 человек, сняты с наблюдения 39 тыс. 274», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что с начала пандемии коронавируса в регионе проведено 394 тыс. 588 тестов на COVID-19.

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