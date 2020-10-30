В Пензенской области за сутки зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. 170 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 126 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 пятницы, 30 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 15 тыс. 90 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 11 тыс. 11.

Умерли 180 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 599 тыс. 976 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 283 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 200 тыс. 560 человек, из них 14 тыс. 519 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 27 тыс. 656 человек, за сутки зарегистрировано 355 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

