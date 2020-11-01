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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 28 детей

12:08 | 01.11.2020 | Медицина

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Пенза, 1 ноября 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 165 человек, в том числе у 28 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 1 ноября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 28 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что факты инфицирования COVID-19 зарегистрированы в Пензе, Заречном и 14 районах области.

В тексте уточняется, что 95 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Пензе, 17 — в Пензенском районе, 15 — в Сердобском, десять — в Тамалинском, шесть — в Кузнецком, по четыре — в городе Заречном и Бессоновском районе, три — в Городищенском, по два — в Бековском, Лопатинском и Неверкинском, по одному — в Шемышейском, Колышлейском, Лунинском, Башмаковском и Камешкирском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 ноября в Пензенской области лабораторно подтверждено 15 тыс. 423 случая заражения коронавирусом. 11 тыс. 244 пациента выписаны. Зарегистрировано 185 летальных исходов.

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