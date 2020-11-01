В Пензенской области за сутки зарегистрировано 165 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 ноября 2020. PenzaNews. 165 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 97 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 воскресенья, 1 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 15 тыс. 423 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 11 тыс. 244.

Умерли 185 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксирован 1 млн. 636 тыс. 781 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 665 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 225 тыс. 673 человека, из них 10 тыс. 259 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 28 тыс. 235 человек, за сутки зарегистрировано 245 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

