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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей

14:40 | 03.11.2020 | Медицина

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Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 162 человек, в том числе у 18 детей в возрасте от 10 месяцев до 16 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 3 ноября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 101 факт инфицирования COVID-19 подтвержден в Пензе, 24 — в Сердобском районе, восемь — в Кузнецком, пять — в Городищенском, по четыре — в городе Заречном и Пензенском районе, по три — в Лопатинском и Неверкинском, по два — в Сосновоборском и Никольском, по одному — в Бековском, Белинском, Башмаковском, Колышлейском, Шемышейском и Бессоновском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 502 человека, сняты с наблюдения 40 тыс. 396», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что с начала пандемии коронавируса в регионе проведено 407 тыс. 263 теста на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 3 ноября в Пензенской области подтверждено 15 тыс. 749 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов достигло 11 тыс. 371. Зарегистрирован 191 летальный исход.

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