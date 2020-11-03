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В Пензенской области за сутки зарегистрированы 162 случая заражения COVID-19 и четыре летальных исхода

10:45 | 03.11.2020 | Медицина

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Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. 162 новых случая заражения коронавирусом и четыре летальных исхода от COVID-19 зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 вторника, 3 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 162 случая заражения COVID-19 и четыре летальных исхода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 15 тыс. 749 фактов инфицирования коронавирусом, зарегистрирован 191 летальный исход.

Число выздоровевших пациентов достигло 11 тыс. 371, за последние сутки выписаны 78.

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В России зафиксировано 1 млн. 673 тыс. 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 648 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 251 тыс. 364 человека, из них 15 тыс. 331 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 28 тыс. 828 человек, за сутки зарегистрировано 355 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

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