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В Пензе за сутки зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусом

14:57 | 05.11.2020 | Медицина

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Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. 139 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 16 — в Пензенском районе, шесть — в городе Заречном, пять — в Каменском районе, четыре — в Шемышейском, по одному — в Бессоновском, Белинском и Пачелмском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 5 ноября.

В Пензе за сутки зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 173 заразившихся есть двое детей в возрасте 12 и 15 лет.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 618 человек, сняты с наблюдения 40 тыс. 987», — добавляется в тексте.

Из него следует, что всего в регионе выполнено свыше 413 тыс. тестов на COVID-19.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 16 тыс. 91 случай заражения коронавирусом. 11 тыс. 563 пациента выписаны. Зарегистрировано 195 летальных исходов.

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