В Пензенской области за сутки подтверждено 173 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. 173 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 47 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 четверга, 5 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтвержден 16 тыс. 91 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 11 тыс. 563.

Умерли 195 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 712 тыс. 858 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 404 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 279 тыс. 169 пациентов, из них 12 тыс. 238 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 29 тыс. 509, за сутки зарегистрировано 292 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

