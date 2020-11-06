В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 17 детей Медицина

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 175 человек, в том числе у 17 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в пятницу, 6 ноября.

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В нем уточняется, что 109 фактов инфицирования COVID-19 зафиксировано в Пензе, 20 — в Пензенском районе, 10 — в Заречном, восемь — в Мокшанском районе, шесть — в Каменском, пять — в Шемышейском, по три — в Спасском, Бессоновском и Нижнеломовском, по два — в Лунинском, Башмаковском и Белинском, по одному — в Пачелмском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 618 человек, сняты с наблюдения 41 тыс. 296», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе выполнено более 417 тыс. тестов на COVID-19.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 16 тыс. 266 случаев заражения коронавирусом. 11 тыс. 713 пациентов выписаны. Зарегистрировано 196 летальных исходов.