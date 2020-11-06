В Пензенской области зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. 175 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 150 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 6 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 16 тыс. 266 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 11 тыс. 713.

Умерли 196 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 733 тыс. 440 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 582 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 296 тыс. 124 пациента, из них 16 тыс. 955 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 29 тыс. 887, за сутки зарегистрировано 378 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

