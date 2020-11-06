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Пензенцам расскажут об опасности самолечения антибиотиками

18:20 | 06.11.2020 | Медицина

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Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике регионального Минздрава Елена Власова проинформирует интернет-пользователей об опасных последствиях самолечения антибиотиками в ходе прямого эфира, который будет организован в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в понедельник, 9 ноября.

Пензенцам расскажут об опасности самолечения антибиотиками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя выбор темы для онлайн-общения с жителями, в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области отметили, что в настоящее время на фоне распространения новой коронавирусной инфекции наблюдается повышенное и зачастую бесконтрольное потребление антибактериальных препаратов.

«Антибиотики могут назначаться только врачом, когда есть риск присоединения бактериальных инфекций. Если у пациента нет бактериальных осложнений и он не находится в стационаре, где опасная микрофлора, то употребление антибиотиков может привести к опасным последствиям», — подчеркнули в ведомстве.

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