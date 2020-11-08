В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 28 детей Медицина

Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 170 человек, в том числе у 28 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 8 ноября.

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«Пациенты-дети: 17 лет; 17 лет; 17 лет; 16 лет; 16 лет; 15 лет; 14 лет; 14 лет; 14 лет; 13 лет; 13 лет; 13 лет; 12 лет; 12 лет; 10 лет; 10 лет; 10 лет; 9 лет; 9 лет; 8 лет; 7 лет; 6 лет; 4 года; 4 года; 4 года; 3 года; 1 год; 9 месяцев», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что 138 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано за сутки в Пензе, пять — в Заречном, восемь — в Нижнеломовском, семь — в Пензенском, четыре — в Бессоновском, по два — в Шемышейском, Лунинском и Спасском, по одному — в Наровчатском и Земетчинском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 16 тыс. 607 случаев заражения коронавирусом. 11 тыс. 980 пациентов выписаны. Зарегистрировано 200 летальных исходов.