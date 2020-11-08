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В Пензенской области зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусом

11:00 | 08.11.2020 | Медицина

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Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. 170 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 91 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 воскресенья, 8 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 16 тыс. 607 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 11 тыс. 980.

Умерли 200 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 774 тыс. 334 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 498 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 324 тыс. 419 пациентов, из них 11 тыс. 492 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 30 тыс. 537, за сутки зарегистрировано 286 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

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