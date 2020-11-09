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В больнице Каменки отреагировали на слова врача Маркова, прозвучавшие в эфире ОТР

11:15 | 09.11.2020 | Медицина

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Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Администрация каменской межрайонной больницы Пензенской области спустя неделю отреагировала на слова анестезиолога-реаниматолога Константина Маркова, который 2 ноября во время ток-шоу «Прав!Да?» на телеканале ОТР высказался на тему доступности медицинской помощи населению в условиях перепрофилирования коек для лечения пациентов с COVID-19.

В больнице Каменки отреагировали на слова врача Маркова, прозвучавшие в эфире ОТР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Администрация государственного учреждения здравоохранения «Каменская межрайонная больница», ознакомившись с фактами, изложенными в ток-шоу «Прав!Да?» на канале ОТР, официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте больницы в понедельник, 9 ноября.

В нем уточняется, что по состоянию на 1 ноября для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 185 коек, в связи с чем изменена маршрутизация больных хирургического, травматологического, гинекологического, наркологического и терапевтического профилей, а также беременных и рожениц, нуждающихся в оказании специализированной медпомощи по экстренным показаниям; госпитализация таких пациентов осуществляется в дежурные стационары Пензы.

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«Для оказания медицинской помощи по инфекционному профилю в лечебном учреждении к кислороду подключены 60 коек, имеется восемь концентраторов кислорода, один аппарат ИВЛ. Вместе с тем схемой маршрутизации предусмотрен перевод пациентов с тяжелыми формами пневмоний в стационары города Пензы. В медицинской организации сформирован запас лекарственных препаратов на 14 дней, дезинфицирующих средств в объеме 2 тыс. 90 литров. Имеется неснижаемый запас средств индивидуальной защиты для всех медицинских работников. Факты приобретения лекарственных препаратов врачами стационара за счет собственных средств для оказания помощи больным в стационаре не соответствуют действительности», — подчеркивается в тексте.

В сообщении добавляется, что за время функционирования учреждения в качестве ковидного стационара специализированная медпомощь оказана 611 больным с пневмониями, в том числе с подтвержденным коронавирусом — 239; 37 человек по показаниям были переведены в стационары Пензы, при этом в каменской межрайонной больнице от COVID-19 умерли два человека.

«Считаем, что анестезиолог-реаниматолог Марков К.В., находящийся в настоящее время в очередном отпуске, озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения, которое дискредитирует государственную систему здравоохранения. Подобные заявления в СМИ можно рассматривать как хайп и информационные спекуляции на теме коронавируса», — отмечается в заявлении администрации больницы.

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