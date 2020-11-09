EN
23:50:51 Понедельник, 9 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 39 детей

13:12 | 09.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 168 человек, в том числе у 39 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 9 ноября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 39 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 139 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 10 — в Заречном, пять — в Нижнеломовском районе, четыре — в Шемышейском, по два — Пензенском, Каменском и Бессоновском, по одному — в Земетчинском, Вадинском, Белинском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 669 человек, сняты с наблюдения 42 тыс. 239», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что в регионе проведено более 424 тыс. тестов на коронавирус.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 16 тыс. 775 случаев заражения COVID-19. Выписаны 12 тыс. 42 пациента. Зарегистрировано 203 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
Мужчина, обвиняемый в убийстве жителя Пачелмы, заключен под стражу В Пензе более 60 сотрудников УМВД стали участниками акции «Донор в погонах»
Пензенские учреждения соцобслуживания получили средства индивидуальной защиты Росстат обнародовал данные за сентябрь о числе умерших с коронавирусом в Пензенской области
МАУ «Детское и лечебное питание» оштрафовано в Пензе за нарушение при закупке тары В Пензе вблизи строящегося цирка ночью произошел пожар
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама