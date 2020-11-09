В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 39 детей Медицина

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 168 человек, в том числе у 39 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 9 ноября.

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В нем уточняется, что 139 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 10 — в Заречном, пять — в Нижнеломовском районе, четыре — в Шемышейском, по два — Пензенском, Каменском и Бессоновском, по одному — в Земетчинском, Вадинском, Белинском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 669 человек, сняты с наблюдения 42 тыс. 239», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что в регионе проведено более 424 тыс. тестов на коронавирус.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 16 тыс. 775 случаев заражения COVID-19. Выписаны 12 тыс. 42 пациента. Зарегистрировано 203 летальных исхода.