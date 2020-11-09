В Пензенской области зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. 168 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 62 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 понедельника, 9 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 16 тыс. 775 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 12 тыс. 42.

Умерли 203 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 796 тыс. 132 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 798 человек.

За весь период в стране выздоровел 1 млн. 335 тыс. 141 пациент, из них 10 тыс. 722 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 30 тыс. 793, за сутки зарегистрировано 256 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

