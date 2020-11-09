EN
23:50:45 Понедельник, 9 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусом

11:31 | 09.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. 168 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 62 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 понедельника, 9 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 16 тыс. 775 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 12 тыс. 42.

Умерли 203 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 796 тыс. 132 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 798 человек.

За весь период в стране выздоровел 1 млн. 335 тыс. 141 пациент, из них 10 тыс. 722 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 30 тыс. 793, за сутки зарегистрировано 256 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

Новости партнеров
Читайте также
Мужчина, обвиняемый в убийстве жителя Пачелмы, заключен под стражу В Пензе более 60 сотрудников УМВД стали участниками акции «Донор в погонах»
Пензенские учреждения соцобслуживания получили средства индивидуальной защиты Росстат обнародовал данные за сентябрь о числе умерших с коронавирусом в Пензенской области
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 39 детей МАУ «Детское и лечебное питание» оштрафовано в Пензе за нарушение при закупке тары
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама