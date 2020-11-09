Мурашко поручил проверить, как организовано оказание медпомощи в каменской больнице Медицина

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить организацию оказания медицинской помощи в каменской межрайонной больнице Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Росздравнадзора в понедельник, 9 ноября.

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«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области проверит организацию оказания медицинской помощи пациентам ГБУЗ «Каменская МРБ», врач которой заявил в СМИ о проблемах в больнице», — сказано в пресс-релизе.

2 ноября анестезиолог-реаниматолог каменской межрайонной больницы Пензенской области Константин Марков во время ток-шоу «Прав!Да?» на телеканале ОТР высказался на тему доступности медицинской помощи населению в условиях перепрофилирования коек для лечения пациентов с COVID-19.

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Спустя неделю на сайте учреждения было опубликовано сообщение, в котором говорится, что прозвучавшая в эфире телеканала информация «не соответствует действительности». В тексте поясняется, что по состоянию на 1 ноября для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 185 коек; госпитализация больных хирургического, травматологического, гинекологического, наркологического и терапевтического профилей, беременных и рожениц, нуждающихся в оказании специализированной медпомощи по экстренным показаниям, осуществляется в дежурные стационары Пензы; сформирован запас лекарств, дезинфицирующих средств и СИЗов.

В сообщении отмечается, что анестезиолог-реаниматолог Константин Марков, находящийся в настоящее время в очередном отпуске, «озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения, которое дискредитирует государственную систему здравоохранения».