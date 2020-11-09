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Мурашко поручил проверить, как организовано оказание медпомощи в каменской больнице

15:50 | 09.11.2020 | Медицина

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Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить организацию оказания медицинской помощи в каменской межрайонной больнице Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Росздравнадзора в понедельник, 9 ноября.

Мурашко поручил проверить, как организовано оказание медпомощи в каменской больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области проверит организацию оказания медицинской помощи пациентам ГБУЗ «Каменская МРБ», врач которой заявил в СМИ о проблемах в больнице», — сказано в пресс-релизе.

2 ноября анестезиолог-реаниматолог каменской межрайонной больницы Пензенской области Константин Марков во время ток-шоу «Прав!Да?» на телеканале ОТР высказался на тему доступности медицинской помощи населению в условиях перепрофилирования коек для лечения пациентов с COVID-19.

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Спустя неделю на сайте учреждения было опубликовано сообщение, в котором говорится, что прозвучавшая в эфире телеканала информация «не соответствует действительности». В тексте поясняется, что по состоянию на 1 ноября для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 185 коек; госпитализация больных хирургического, травматологического, гинекологического, наркологического и терапевтического профилей, беременных и рожениц, нуждающихся в оказании специализированной медпомощи по экстренным показаниям, осуществляется в дежурные стационары Пензы; сформирован запас лекарств, дезинфицирующих средств и СИЗов.

В сообщении отмечается, что анестезиолог-реаниматолог Константин Марков, находящийся в настоящее время в очередном отпуске, «озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения, которое дискредитирует государственную систему здравоохранения».

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