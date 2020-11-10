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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 18 районах

13:15 | 10.11.2020 | Медицина

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 18 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 10 ноября.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 18 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 102 факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 16 — в Иссинском районе, 14 — в Пензенском, семь — в Земетчинском, пять — в Кузнецком, по четыре — в Мокшанском и Городищенском, по три — в городе Заречном и Спасском районе, два — в Никольском, по одному — в Нижнеломовском, Каменском, Сосновоборском, Лопатинском, Камешкирском, Белинском, Неверкинском, Башмаковском, Бессоновском и Шемышейском.

Из текста следует, что среди 170 заразившихся есть 11 детей.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 686 человек, сняты с наблюдения 42 тыс. 552», — отмечается в нем.

В сообщении добавляется, что всего в регионе проведено около 428 тыс. тестов на COVID-19.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 16 тыс. 945 случаев заражения COVID-19. Выписаны 12 тыс. 182 пациента. Зарегистрировано 203 летальных исхода.

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