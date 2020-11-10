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В Пензенской области подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом

11:20 | 10.11.2020 | Медицина

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. 170 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 140 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 вторника, 10 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 16 тыс. 945 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 12 тыс. 182.

Умерли 203 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 1 млн. 817 тыс. 109 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 977 человек.

За весь период в стране выздоровел 1 млн. 350 тыс. 741 пациент, из них 15 тыс. 600 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 31 тыс. 161, за сутки зарегистрировано 368 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

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