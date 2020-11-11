Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах Медицина

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. 102 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, 18 — в Пензенском районе, 13 — в Шемышейском, по пять — в городе Заречном, Каменском и Бессоновском районах, четыре — в Нижнеломовском, три — в Мокшанском, по два — в Башмаковском и Пачелмском, по одному — в Белинском, Малосердобинском, Вадинском и Тамалинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 11 ноября.

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«Находятся под наблюдением 6 тыс. 687 человек, сняты с наблюдения 42 тыс. 866», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено 431 тыс. 663 теста на коронавирус: 100 тыс. 293 — в ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области», 331 тыс. 370 — в лабораториях лечебной сети.

В сообщении уточняется, что суммарный охват населения региона тестированием составляет 31,29%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 17 тыс. 108 случаев заражения COVID-19. Выписаны 12 тыс. 358 пациентов. Зарегистрировано 206 летальных исходов.