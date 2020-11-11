В Пензенской области за сутки зарегистрировано 163 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. 163 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 176 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 11 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 17 тыс. 108 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 12 тыс. 358.

Умерли 206 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 836 тыс. 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 851 человека.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 369 тыс. 357 пациентов, из них 18 тыс. 616 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 31 тыс. 593, за сутки зарегистрировано 432 летальных исхода.

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В Пензенской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Жителям предписано соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Граждане в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию.

По 26 ноября в регионе запрещены публичные и иные массовые мероприятия за некоторыми исключениями, оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00, нахождение несовершеннолетних в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или иных законных представителей.