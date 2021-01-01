В Пензенской области дефицит программы госгарантий прогнозируется на уровне 0,9 млрд. рублей Медицина

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Дефицит финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области в 2021 году прогнозируется на уровне 0,9 млрд. рублей. Об этом сообщила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара.

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«На территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области в 2021 году предусмотрено 3,9 млрд. рублей при расчетной потребности 4,8 млрд. рублей», — сказала она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

Марина Забара добавила, что на 2022 год заложено 4,8 млрд. рублей, на 2023 — 4,9 млрд. рублей.

Из них, по ее словам, на оказание социально значимых видов медицинской помощи 39 государственными медучреждениями, в том числе высокотехнологичной по профилям «Онкология», «Офтальмология», «Педиатрия» и «Сердечно-сосудистая хирургия», запланированы расходы в объеме 2,5 млрд. рублей на 2021 год, 3,1 млрд. рублей — на 2022, 3,2 млрд. рублей — на 2023.

«На обеспечение лекарственными препаратами более 100 тыс. человек, в том числе больных сахарным диабетом, орфанными (редкими) заболеваниями, онкологией, туберкулезом и другими, расходы составят в 2021 году 1,1 млрд. рублей, в 2022 году и в 2023 году — по 1,4 млрд. рублей», — отметила врио замминистра.

Она добавила, что на приобретение медицинского оборудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу в 2021 году намечено потратить 346 млн. рублей, в 2022 и 2023 годах — по 348 млн. рублей.