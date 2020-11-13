В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 45 детей Медицина

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 167 человек, в том числе у 45 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 13 ноября.

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В нем уточняется, что 107 новых случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, по шесть — в Малосердобинском и Кузнецком районах, по пять — в городе Заречном, Пензенском, Нижнеломовском, Бессоновском и Мокшанском районах, по четыре — в Тамалинском и Сердобском, три — в Лопатинском, по два — в Городищенском, Земетчинском, Шемышейском и Спасском, по одному — в Бековском, Неверкинском, Вадинском и Иссинском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 730 человек, сняты с наблюдения 43 тыс. 498», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено более 439 тыс. исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 31,83%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 17 тыс. 440 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 12 тыс. 895 пациентов. Зарегистрировано 212 летальных исходов.