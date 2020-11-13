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В Пензенской области за сутки выписан 381 пациент, перенесший коронавирус

11:00 | 13.11.2020 | Медицина

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Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. 381 пациент, перенесший коронавирус, выписан в Пензенской области за последние сутки; общее число выздоровевших достигло 12 тыс. 895. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 пятницы, 13 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки выписан 381 пациент, перенесший коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в Пензенской области подтверждено 17 тыс. 440 случаев заражения COVID-19, из них 167 — за последние сутки.

Умерли 212 человек. За сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксирован 1 млн. 880 тыс. 551 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 983 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 406 тыс. 903 пациента, из них 18 тыс. 735 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 32 тыс. 443 человек, за сутки зарегистрировано 411 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.

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