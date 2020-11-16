В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей Медицина

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 160 человек, в том числе у 22 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 16 ноября.

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В нем уточняется, что 93 новых факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 14 — в Сердобском районе, по восемь — в Пензенском и Тамалинском, семь — в Кузнецком, по пять — в городе Заречном, Лунинском и Бессоновском районах, четыре — в Белинском, по три — в Городищенском и Каменском, по одному — в Нижнеломовском, Шемышейском, Камешкирском, Башмаковском и Иссинском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 710 человек, сняты с наблюдения 44 тыс. 486», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что в регионе проведено 446 тыс. 416 исследований на COVID-19, суммарных охват населения Пензенской области тестированием на коронавирус составил 32,17%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 17 тыс. 926 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 13 тыс. 300 пациентов. Зарегистрировано 218 летальных исходов.