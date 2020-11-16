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В Пензенской области подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом

10:50 | 16.11.2020 | Медицина

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Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. 160 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 29 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 понедельника, 16 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 17 тыс. 926 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 13 тыс. 300.

Умерли 218 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 948 тыс. 603 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 778 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 453 тыс. 849 пациентов, из них 13 тыс. 864 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 33 тыс. 489, за сутки зарегистрировано 303 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.

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