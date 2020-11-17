Дополнительные лаборатории будут открыты в медучреждениях Пензы и Кузнецка Медицина

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Дополнительные лаборатории будут открыты в медицинских учреждениях Пензы и Кузнецка. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, состоявшегося в облправительстве во вторник, 17 ноября.

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«Дополнительные лаборатории будут открыты на базе детской больницы в Кузнецке, центра специализированных видов медицинской помощи, областной больницы имени Н.Н. Бурденко», — сказал он.

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В свою очередь и.о. губернатора Николай Симонов поручил активизировать работу по подготовке помещений, приобретению необходимого оборудования и обучению специалистов.

Кроме того, он потребовал проводить ежедневный мониторинг наличия в противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках.

«Эту работу нельзя приостанавливать. Мы должны понимать, по каким препаратам возникают проблемы», — цитирует Николая Симонова пресс-служба регионального правительства.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 18 тыс. 92 случая заражения коронавирусом. Выписаны 13 тыс. 405 пациентов. Зарегистрировано 219 летальных исходов.