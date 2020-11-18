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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и семи районах

13:07 | 18.11.2020 | Медицина

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Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. 106 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 24 — в Пензенском районе, 11 — в Бессоновском, девять — в Кузнецком, по четыре — в Лопатинском, Городищенском и городе Заречном, по одному — в Городищенском и Пачелмском районах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 18 ноября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и семи районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди 164 заразившихся COVID-19 есть пятеро детей в возрасте от 9 до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 675 человек, сняты с наблюдения 45 тыс. 161», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено более 454 тыс. исследований на коронавирус, охват населения тестированием на COVID-19 составил 32,63%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 18 тыс. 256 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 13 тыс. 730 пациентов. Зарегистрирован 221 летальный исход.

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