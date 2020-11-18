В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, выписаны 325 человек Медицина

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 325 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 18 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 18 тыс. 256 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 13 тыс. 730.

Умер 221 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 991 тыс. 998 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 985 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 501 тыс. 83 пациента, из них 25 тыс. 179 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 34 тыс. 387, за сутки зарегистрировано 456 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.