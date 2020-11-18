В Пензенской области занято более 90% ковидных коек — Голикова Медицина

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Более 90% коек, подготовленных для лечения пациентов с COVID-19, занято в Пензенской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров, состоявшегося в режиме видеоконференции в среду, 18 ноября.

Фото: Kremlin.ru

«На сегодняшний день в стране развернуто более 268 тыс. ковидных коек. Из них почти 147,5 тыс. оснащены подачей кислорода и почти 31 тыс. — искусственной вентиляцией легких. На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше, чем среднероссийский показатель, наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%», — сказала она.

При этом, по ее словам, в трех субъектах РФ — Чувашии, Орловской области и городе Севастополе — задействовано более 95% коек.

Владимир Путин попросил вице-премьера назвать оставшиеся семь регионов.

«Это Ивановская область, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская область и Омская область», — уточнила Татьяна Голикова.

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После этих слов президент России обратил внимание на то, что нужно не только ругать глав субъектов РФ, где наблюдается сложная ситуация, но и помогать им.

Татьяна Голикова заверила, что такая работа ведется.

Вместе с тем она акцентировала внимание на том, что субъектам федерации приходится находить баланс между лечением пациентов с коронавирусом и оказанием плановой медицинской помощи людям с неинфекционными заболеваниями.

«Это очень сложный компромисс, который нужно вырабатывать. Буквально на прошлой неделе мы с регионами страны обсуждали эту тему, как сохранить в сегодняшних условиях объем плановой помощи, чтобы не допустить увеличения смертности по сердечно-сосудистым, онкологическим и прочим заболеваниям, которые являются лидерами по смертности в Российской Федерации, и оказанием помощи ковидным больным», — сказала вице-премьер.