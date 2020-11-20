Заведующая поликлиникой пояснила, как происходит назначение бесплатных лекарств при COVID-19 Медицина

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Заведующая пензенской поликлиникой №2 Любовь Макарова сообщила, что бесплатные лекарства назначаются пациентам с коронавирусом, диагноз которых подтвержден методом ПЦР, при этом доставка препаратов больным гражданам на дом осуществляется сотрудниками учреждения.

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По ее словам, результаты исследования на иммуноглобулины G и M не являются основанием для назначения бесплатных лекарств.

«Только ПЦР-подтвержденный мазок», — сказала она журналистам.

Любовь Макарова пояснила, что данные обо всех положительных результатах ПЦР-исследований на COVID-19 поступают в call-центр и поликлиники, после чего информация анализируется и осуществляется выписка препаратов.

«Данные рецепты доставляются в нашу аптеку», — добавила заведующая поликлиникой №2.

Она уточнила, что сотрудники аптеки формируют наборы лекарств в зависимости от назначенной врачом схемы лечения, выбор которой происходит в соответствии с девятой версией временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции — с учетом ряда факторов, в том числе возраста больного и наличия у него пневмонии.

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«После того как собраны наборы, сотрудниками ГБУЗ «Городская поликлиника», в частности, средним медицинским персоналом данные препараты развозятся пациентам», — отметила Любовь Макарова.

Она обратила внимание на то, что каждый получатель должен подписать согласие принимать выданные ему лекарства и соблюдать самоизоляцию.

«Нехватки препаратов в настоящее время нет», — подчеркнула завполиклиникой.

По словам Любови Макаровой, возглавляемое ею учреждение приступило к выдаче бесплатных лекарств в минувший понедельник, 16 ноября, при этом число пациентов, которые их получают, ежедневно варьируется.

«На сегодняшний день у нас 17 человек, но это на утро», — сказала она, не исключив, что к вечеру цифра изменится.