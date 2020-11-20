«Фармация» ежедневно пополняет запас лекарств — Антон Колосков Медицина

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Открытое акционерное общество «Фармация», имеющее собственный аптечный склад в Пензе и сеть аптек, ежедневно пополняет запас лекарственных препаратов. Об этом сообщил генеральный директор компании Антон Колосков.

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«В ежедневном режиме ввиду того, что возрос резко спрос на определенную номенклатуру по всей Российской Федерации, мы, конечно, ведем активную работу с производителями, с дистрибьюторами. [...] Получаем в ежедневном режиме всю номенклатуру», — сказал он в ходе рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с представителями аптечных сетей, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 20 ноября.

Антон Колосков добавил, что после получения лекарства оперативно распределяются по аптекам.

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Некоторое время назад, по его словам, были объективные трудности, связанные с внедрением системы обязательной маркировки лекарств, но после ее перевода в уведомительный режим работы ситуация исправилась.

В продолжение совещания Иван Белозерцев поинтересовался у врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, в полном ли объеме обеспечены больницы и аптеки региона лекарственными препаратами для лечения пациентов с коронавирусом.

«В той необходимой потребности, которая существует в настоящее время, в полном объеме», — заверил Александр Никишин.