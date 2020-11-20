EN
20:58:49 Пятница, 20 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Фармация» ежедневно пополняет запас лекарств — Антон Колосков

20:03 | 20.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Открытое акционерное общество «Фармация», имеющее собственный аптечный склад в Пензе и сеть аптек, ежедневно пополняет запас лекарственных препаратов. Об этом сообщил генеральный директор компании Антон Колосков.

«Фармация» ежедневно пополняет запас лекарств — Антон Колосков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ежедневном режиме ввиду того, что возрос резко спрос на определенную номенклатуру по всей Российской Федерации, мы, конечно, ведем активную работу с производителями, с дистрибьюторами. [...] Получаем в ежедневном режиме всю номенклатуру», — сказал он в ходе рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с представителями аптечных сетей, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 20 ноября.

Антон Колосков добавил, что после получения лекарства оперативно распределяются по аптекам.

Читайте также

Губернатор предложил создать единую базу данных о наличии лекарств в аптеках

Некоторое время назад, по его словам, были объективные трудности, связанные с внедрением системы обязательной маркировки лекарств, но после ее перевода в уведомительный режим работы ситуация исправилась.

В продолжение совещания Иван Белозерцев поинтересовался у врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, в полном ли объеме обеспечены больницы и аптеки региона лекарственными препаратами для лечения пациентов с коронавирусом.

«В той необходимой потребности, которая существует в настоящее время, в полном объеме», — заверил Александр Никишин.

Новости партнеров
Читайте также
Павел Мигин назначен главой администрации Камешкирского района В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, избивший мать
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей В Пензе будет открыт центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В Пензе из коллектора теплотрассы извлекли тело мужчины В Пензе на чердаке жилого дома обнаружен труп
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама