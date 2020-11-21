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Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус

09:00 | 21.11.2020 | Медицина

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Пенза, 21 ноября 2020. PenzaNews. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека запустила горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Граждане могут задать интересующие вопросы по телефонам, номера которых указаны на сайте ведомства.

В частности, специалисты готовы проконсультировать по срокам выполнения исследований на COVID-19.

По информации пресс-службы регионального правительства, по состоянию на 20 ноября в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проведено 104 тыс. 684 исследования на COVID-19, в лабораториях лечебной сети — 357 тыс. 396. Суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 33,07%.

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