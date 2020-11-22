EN
04:19:06 Понедельник, 23 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 43 детей

14:17 | 22.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 22 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 161 человека, в том числе у 43 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 22 ноября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 43 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что максимальное число новых фактов инфицирования COVID-19 — 92 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что 17 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Нижнеломовском районе, 12 — в Бессоновском, по шесть — в городе Заречном и Пензенском районе, пять — в Сердобском, по три — в Кузнецком, Иссинском, Колышлейском и Земетчинском, по два — в Бековском, Вадинском и Мокшанском, по одному — в Шемышейском, Башмаковском, Малосердобинском, Никольском и Каменском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 18 тыс. 912 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 14 тыс. 798 пациентов. Зарегистрировано 224 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
Пенсионерка из Пензы, заказавшая платья из Италии, получила на почте халат Александр Удалов скончался на 60-м году жизни
В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом В Пензе прокуратура начала проверку по факту происшествия на реке, где погиб ребенок
При пожаре в доме на улице Сухумской в Пензе пострадали два человека Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет в онлайн-формате
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама