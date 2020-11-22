В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 43 детей Медицина

Пенза, 22 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 161 человека, в том числе у 43 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 22 ноября.

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В нем уточняется, что максимальное число новых фактов инфицирования COVID-19 — 92 — зарегистрировано в Пензе.

В тексте добавляется, что 17 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Нижнеломовском районе, 12 — в Бессоновском, по шесть — в городе Заречном и Пензенском районе, пять — в Сердобском, по три — в Кузнецком, Иссинском, Колышлейском и Земетчинском, по два — в Бековском, Вадинском и Мокшанском, по одному — в Шемышейском, Башмаковском, Малосердобинском, Никольском и Каменском.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 18 тыс. 912 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 14 тыс. 798 пациентов. Зарегистрировано 224 летальных исхода.