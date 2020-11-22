В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 ноября 2020. PenzaNews. 161 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 131 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.30 воскресенья, 22 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 18 тыс. 912 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 14 тыс. 798.

Умерли 224 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 2 млн. 89 тыс. 329 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 581 человека.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 595 тыс. 443 пациента, из них 18 тыс. 8 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 36 тыс. 179, за сутки зарегистрирован 401 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.