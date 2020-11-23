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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 10 детей

13:40 | 23.11.2020 | Медицина

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Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 162 человек, в том числе у 10 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 23 ноября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 10 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 121 новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Пензе, 10 — в Заречном, девять — в Колышлейском районе, семь — в Пензенском, шесть — в Бессоновском, по два — в Никольском и Шемышейском, по одному — в Кузнецком, Лунинском, Лопатинском, Сосновоборском и Малосердобинском.

«Находится под наблюдением 6 тыс. 541 человек, сняты с наблюдения 46 тыс. 826», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что в регионе проведено около 470 тыс. исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 33,5%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 19 тыс. 74 случая заражения коронавирусом. Выписаны 14 тыс. 837 пациентов. Зарегистрировано 226 летальных исходов.

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