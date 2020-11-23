EN
19:17:50 Понедельник, 23 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом

11:06 | 23.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. 162 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 39 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 понедельника, 23 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 19 тыс. 74 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 14 тыс. 837.

Умерли 226 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

Читайте также

В Пензенской области пока не планируется отменять новогодние елки

В России зафиксировано 2 млн. 114 тыс. 502 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 173 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 611 тыс. 445 пациентов, из них 16 тыс. 2 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 36 тыс. 540, за сутки зарегистрирован 361 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензу поступила мобильная лаборатория для обучения детей безопасному поведению на дорогах В Пензе установлена личность мужчины, подозреваемого в краже денег из пиццерии
В Пензенской области с марта зарегистрировано около 15,5 тыс. случаев внебольничной пневмонии В пензенском водоеме обнаружено вмерзшее в лед тело мужчины
Пензенские предприятия сферы услуг столкнулись с новым видом мошенничества Художница Анна Король умерла на 95-м году жизни
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама