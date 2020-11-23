В Пензенской области с марта зарегистрировано около 15,5 тыс. случаев внебольничной пневмонии Медицина

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. 15 тыс. 458 случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано в Пензенской области с марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства в понедельник, 23 ноября.

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«Из них 4 тыс. 172 случая — случаи пневмонии, вызванной COVID-19», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что наибольшее количество случаев внебольничной пневмонии зафиксировано в Тамалинском, Белинском, Башмаковском, Малосердобинском, Сердобском, Колышлейском, Лопатинском, Бессоновском, Нижнеломовском районах, в Пензе и Кузнецке.

Ранее в пресс-службе Минздрава Пензенской области сообщили, что в январе-сентябре 2020 года в регионе от пневмонии умерли 237 человек, в том числе 65 — трудоспособного возраста.

