EN
19:18:08 Понедельник, 23 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области с марта зарегистрировано около 15,5 тыс. случаев внебольничной пневмонии

16:00 | 23.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. 15 тыс. 458 случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано в Пензенской области с марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства в понедельник, 23 ноября.

В Пензенской области с марта зарегистрировано около 15,5 тыс. случаев внебольничной пневмонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них 4 тыс. 172 случая — случаи пневмонии, вызванной COVID-19», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что наибольшее количество случаев внебольничной пневмонии зафиксировано в Тамалинском, Белинском, Башмаковском, Малосердобинском, Сердобском, Колышлейском, Лопатинском, Бессоновском, Нижнеломовском районах, в Пензе и Кузнецке.

Ранее в пресс-службе Минздрава Пензенской области сообщили, что в январе-сентябре 2020 года в регионе от пневмонии умерли 237 человек, в том числе 65 — трудоспособного возраста.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензу поступила мобильная лаборатория для обучения детей безопасному поведению на дорогах В Пензе установлена личность мужчины, подозреваемого в краже денег из пиццерии
В пензенском водоеме обнаружено вмерзшее в лед тело мужчины Пензенские предприятия сферы услуг столкнулись с новым видом мошенничества
Художница Анна Король умерла на 95-м году жизни В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 10 детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама