В Пензенской области за 9 месяцев от пневмонии умерли 237 человек — Минздрав Медицина

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. 237 человек умерли от пневмонии в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава ко Всемирному дню борьбы с пневмонией, который отмечается 12 ноября.

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«По статистике, каждый год в мире от пневмонии погибает более 3 млн. человек, из них более 1,1 млн. человек — дети в возрасте до 5 лет. В Пензенской области за 9 месяцев 2020 года от пневмонии умерло 237 человек, из них 65 человек (27,4%) — лица трудоспособного возраста», — сказано в тесте.

В нем отмечается, что наибольшему риску развития данного заболевания подвержены дети всех возрастов, пожилые люди, граждане, испытывающие проблемы с весом, лица, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, курильщики, алкоголики и жители с иммунодефицитными состояниями.

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«Пневмония является одним из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей. Лечить ее становится с каждым годом все сложнее, поскольку у большинства микробов уже вырабатывается устойчивый иммунитет к современным антибиотикам», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 марта в ходе пресс-конференции в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев озвучил данные о количестве умерших от ОРВИ, пневмонии и гриппа за последние четыре года.

По его словам, в 2016 году от ОРВИ в регионе скончались четыре человека, от гриппа — 11, от пневмонии — 140; в 2017 — четыре, три и 69 соответственно; в 2018 — три, два и 109; в 2019 — три, один и 87.

21 мая и.о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проинформировала, что за первые четыре месяца 2020 года от пневмонии в регионе умерли 58 человек, в том числе 24 — в апреле.